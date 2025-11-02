HABER

Kayseri 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 18°C, gece ise 3°C civarında seyredilecek. Önümüzdeki günlerde hava ılıman kalacak. Güneş, 3 Kasım Pazartesi bulutlar arasında görünürken, sıcaklıklar 16°C ile 20°C arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için bu dönemde yağış beklenmiyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Kayseri'de 2 Kasım 2025 Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 18°C olacak. Gece en düşük sıcaklık ise 3°C civarında seyredecek. Nem oranı %32 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 8.9 km/saat olacaktır. Gün doğumu saati 07:05, gün batımı saati ise 17:38 hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 3 Kasım Pazartesi güneş, yüksek bulutlar arasından görünecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 20°C olacak. En düşük sıcaklık ise 4°C civarında kalacak. 4 Kasım Salı günü, bulutların arasından güneş ara ara kendini gösterecek. En yüksek sıcaklık 17°C, en düşük sıcaklık ise 3°C olacak. 5 Kasım Çarşamba çok bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık ise 6°C olarak tahmin ediliyor. 6 Kasım Perşembe bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık 4°C olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıklar 16°C ile 20°C arasında değişecek. Geceleri ise sıcaklıklar 3°C ile 6°C arasında seyredecek. Gündüz hafif kıyafetler tercih edilebilir. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu saatlerde bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu ürün kullanmak da önemlidir.

Sabah ve akşam saatlerdeki soğuk havaya hazırlıklı olmalısınız. Bu, açık hava etkinliklerinizin keyfini artırır. Gün boyunca güneşli havanın tadını çıkarın. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olun. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Planladığınız açık hava etkinlikleri için uygun bir zamandasınız.

