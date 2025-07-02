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Kayseri 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak.

Kayseri 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 13°C civarında bekleniyor. Nem oranı %33. Rüzgar hızı kuzey yönünden 6.81 km/saat olarak tahmin ediliyor.

3 Temmuz Perşembe günü hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 11°C olacak. 4 Temmuz Cuma günü yine hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı 14°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli devam edecek. Sıcaklıklar gündüzleri 24°C ile 29°C arasında değişecek. Geceleri ise 11°C ile 14°C arasında seyredecek. Nem oranı %33 ile %43 arasında değişecek.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde cilt koruması için güneş kremi kullanmanız önemlidir. Bol su içmeyi de unutmayın. Sabah ve akşam serinliğine karşı hafif bir ceket veya uzun kollu giysi bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olduğu için açık hava etkinliklerinde rüzgarın engelleyici bir etkisi olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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