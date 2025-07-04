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Kayseri 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu sağanak yağışlarla geçecek.

Kayseri 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Kayseri'de 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu sağanak yağışlarla geçecek. Sıcaklık 18°C'ye kadar yükselecek. Bu, şehrin serin ve nemli bir hava deneyimleyeceğini gösteriyor.

5 Temmuz Cumartesi günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 23°C civarına ulaşacak. Yağış beklenmiyor. 6 ve 7 Temmuz Pazar ve Pazartesi günü ise güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Sıcaklık sırasıyla 28°C ve 29°C seviyelerinde seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır. Özellikle 4 Temmuz'daki muhtemel sağanak yağışlar için yanınızda bir şemsiye bulundurmak iyi olacaktır. Diğer günlerde ise güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Sıcak havalarda bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de sağlığınız açısından faydalıdır.

Kayseri'nin Temmuz ayı genellikle sıcak ve güneşli geçer. Bu dönemde hava sıcaklıkları 30°C'nin üzerine çıkabilir. Yağış ihtimali ise düşer. Yaz aylarında Kayseri'yi ziyaret etmeyi planlayanların bu hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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