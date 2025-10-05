HABER

Kayseri 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 5 Ekim 2025 Pazar günü, hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Kayseri 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 24°C, akşam sıcaklığı ise 18°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, kuzeybatıdan saatte 7 km hızla esecek. Nem oranı %61 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde sürecek. 6 Ekim Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 7°C olacak. 7 Ekim Salı günü de hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı yine 7°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava, genellikle ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek önemlidir.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde ılıman ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceğini dikkate almak önemlidir. Bunun için gerekli önlemleri almalısınız.

hava durumu Kayseri
