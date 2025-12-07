Kayseri 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 5°C civarında ölçülecek. Gün boyunca sıcaklıklar 1°C ile 11°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 8 Aralık Pazartesi günü yer yer güneşli bir hava hakim olacak. 9 Aralık Salı günü bulutlu hava ile karşılaşacağız.

10 Aralık Çarşamba günü ise hafif kar yağışı bekleniyor. Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük seyredecek. Yağışların devam etmesi nedeniyle dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Yağmurluk kullanmak da faydalı olacaktır. 10 Aralık'ta beklenen kar yağışı nedeniyle dikkatli olunmalı. Yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı tedbir almak gerekiyor. Araçların kış lastikleriyle donatılması gerekmektedir. Bu önlemler olumsuz hava koşullarından kaynaklanacak sorunları en aza indirmeye yardımcı olur.