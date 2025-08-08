Kayseri 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 29°C civarında, gece ise 16°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %44, gece ise %65 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 9 Ağustos Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 14°C civarında tahmin ediliyor. 10 Ağustos Pazar günü de güneş ışığı altında hava sıcaklığı gündüz 30°C, gece 11°C seviyelerinde seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olacak. Yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için hava uygun görünüyor.

Sıcak hava koşulları nedeniyle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş kremi kullanması ve uygun kıyafetler giymesi önerilir. 8 Ağustos Cuma günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı hazırlıklı olunması ve ani hava değişimlerine dikkat edilmesi önem taşımaktadır.