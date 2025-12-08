HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 8 Aralık 2025 tarihinde hava durumu bulutlu ve hafif sağanak yağmurlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 11.7°C, gece ise en düşük 4.1°C civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler gözlemlenecek. 9 Aralık'ta sıcaklıklar 7°C ile 1°C arasında değişecek. Hava durumundaki bu değişiklikler, dışarı çıkarken kat kat giyinmeyi ve su geçirmez giysiler kullanmayı gerektiriyor.

Kayseri 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Bugün, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü, Kayseri'de hava durumu bulutlu ve hafif sağanak yağmurlu. Gündüz en yüksek sıcaklık 11.7°C. Gece ise en düşük sıcaklık 4.1°C civarında olacak. Nem oranı %93. Rüzgar hızı 3.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:44. Gün batımı saati 17:16.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 9 Aralık Salı günü, Kayseri'de çok bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 1°C arasında değişecek. 10 Aralık Çarşamba günü, bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 0°C arasında bekleniyor. 11 Aralık Perşembe günü, yağmur ve çisenti görülebilir. Sıcaklıklar 5°C ile -1°C arasında olacak. 12 Aralık Cuma günü, kısmen güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 6°C ile -2°C arasında değişecek. 13 Aralık Cumartesi günü, alçak bulutlar arasında güneş görülecek. Sıcaklıklar 6°C ile -2°C civarında kalacak. 14 Aralık Pazar günü, çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile -3°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Yağışların artması da olası. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar kullanmak iyi bir fikirdir. Su geçirmez giysiler de ıslanmaktan korur. Düşük sıcaklıklarda donma riski vardır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Araçların kış bakımlarını yaptırmak gereklidir. Bu, olası arızaları önler. Güvenli sürüş sağlar. Yaşlılar ve çocuklar soğuk havalarda dikkatli olmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de sokağa çıkan herkes çıplak ayaklı eylemci gördü!İzmir'de sokağa çıkan herkes çıplak ayaklı eylemci gördü!
Philips robot süpürgelerde anında 1000 TL indirimi başladı!Philips robot süpürgelerde anında 1000 TL indirimi başladı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.