Kayseri 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü, Kayseri'de hava durumu bulutlu ve hafif sağanak yağmurlu. Gündüz en yüksek sıcaklık 11.7°C. Gece ise en düşük sıcaklık 4.1°C civarında olacak. Nem oranı %93. Rüzgar hızı 3.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:44. Gün batımı saati 17:16.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 9 Aralık Salı günü, Kayseri'de çok bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 1°C arasında değişecek. 10 Aralık Çarşamba günü, bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 0°C arasında bekleniyor. 11 Aralık Perşembe günü, yağmur ve çisenti görülebilir. Sıcaklıklar 5°C ile -1°C arasında olacak. 12 Aralık Cuma günü, kısmen güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 6°C ile -2°C arasında değişecek. 13 Aralık Cumartesi günü, alçak bulutlar arasında güneş görülecek. Sıcaklıklar 6°C ile -2°C civarında kalacak. 14 Aralık Pazar günü, çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile -3°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Yağışların artması da olası. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar kullanmak iyi bir fikirdir. Su geçirmez giysiler de ıslanmaktan korur. Düşük sıcaklıklarda donma riski vardır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Araçların kış bakımlarını yaptırmak gereklidir. Bu, olası arızaları önler. Güvenli sürüş sağlar. Yaşlılar ve çocuklar soğuk havalarda dikkatli olmalıdır.