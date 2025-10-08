Kayseri 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 8 Ekim 2025 Çarşamba günü, hava koşulları değişken olacak. Gündüz sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Gece sıcaklıkları 10°C olacak. Nem oranı %57, rüzgar hızı 2.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:41. Gün batımı 18:10 olarak hesaplanmıştır.

Perşembe günü, hava koşulları daha soğuk olacak. Gündüz sıcaklık 14°C’ye düşecek. Gece sıcaklık ise 5°C civarında olacak. Sağanak yağışlar görülecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar da bekleniyor. Nem oranı %60, rüzgar hızı 18.5 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:39. Gün batımı 18:05 olarak hesaplanmıştır.

Cuma günü, hava koşulları ılımanlaşacak. Gündüz sıcaklık 15°C olacak. Gece sıcaklık ise 5°C civarında seyredecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Nem oranı %72, rüzgar hızı 5.5 km/saat olacak. Gün doğumu saati 06:42. Gün batımı 18:06 olarak hesaplanmıştır.

Bu dönemde hava koşulları değişecek. Dışarı çıkarken uygun yağmurluk veya su geçirmez ceket almanız faydalı olacaktır. Ani sıcaklık düşüşlerine karşı kat kat giyinmek pratik olacaktır. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek de işe yarar. Rüzgarlı günlerde, su geçirmez mont tercih etmek daha etkili olabilir. Elektronik cihazlarınızı su geçirmez çantalarda taşımak önemlidir. Olası yağışlardan korunmalarına yardımcı olacaktır. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini unutmayın. Planlarınızı buna göre esnek tutmak akıllıca olacaktır.