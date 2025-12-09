HABER

Kayseri 09 Aralık Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 9 Aralık 2025 tarihinde hava koşulları bulutlu ve soğuk olacak. Gün boyunca sıcaklık 6°C, gece ise 1°C civarında seyredecek. Nem oranı %85 ve rüzgar hızı 4.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. 10 Aralık'ta hava bulutlu ve güneşli, sıcaklık 3°C ile 7°C arasında değişecek. 11 Aralık'ta zaman zaman yağmur görülmesi bekleniyor. Düşük sıcaklıklar ve artan yağışlar nedeniyle dışarıda kat kat giyinmek önemlidir.

Kayseri 09 Aralık Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Kayseri'de 9 Aralık 2025 Salı günü hava koşulları bulutlu ve soğuk olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 6°C. Gece ise en düşük sıcaklık 1°C civarında olacak. Nem oranı %85. Rüzgar hızı 4.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:45. Gün batımı saati 17:17 olarak belirlendi.

Önümüzdeki günlerde bazı hava değişiklikleri bekleniyor. 10 Aralık Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 3°C arasında değişecek. 11 Aralık Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. Sıcaklık 4°C ile -1°C arasında olacak. 12 Aralık Cuma günü alçak bulutların ardından biraz güneş bekleniyor. Sıcaklıklar 5°C ile -2°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Yağışların artacağı tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Düşük sıcaklıklarda donma riski mevcut. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Araçların kış bakımlarını yaptırmak önemlidir. Bu önlem olası arızaları önler. Yaşlılar ve çocuklar soğuk havalarda daha hassastır. Onların uygun şekilde giydirilmesi önem taşır.

