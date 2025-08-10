HABER

Kayseri 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 10 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu, bol güneş ışığı ile 30°C civarında olacak.

Kayseri 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Gece sıcaklıkları ise 17°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzey yönlerden saatte 20 km hızla esecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Nem oranı gündüz %44, gece %65 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 11 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığı 31°C, 12 Ağustos Salı günü ise 30°C civarında olacak. Gündüzleri sıcaklıklar 30-32°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 16-18°C seviyelerinde kalacak. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş kremi kullanmaları önerilir. Uygun kıyafetler giymeleri faydalıdır. Rüzgarın saatte 20 km'ye kadar ulaşması nedeniyle, açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek toz ve pisliklerden korunmak için uygun önlemler alınmalıdır.

