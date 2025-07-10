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Kayseri 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 34°C civarında olması bekleniyor. İşte detaylar...

Kayseri 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kayseri'de 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize edilecek. Gündüz sıcaklıkları 34°C civarında, gece ise 18°C civarında olacak. Rüzgarın hızı 12 km/saat civarında seyredecek. Yağış ihtimali bulunmayacak.

11 Temmuz Cuma günü sıcaklıkların 36°C'ye, 12 Temmuz Cumartesi günü ise 38°C'ye ulaşması bekleniyor. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklıkların 36°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum. Gün ortasında dışarıda kalacaksanız, bol su içmeye özen gösterin. Güneş ışığından korunmak için şapka veya koruyucu giysiler kullanın. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmamaya çalışın. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiğini unutmayın. Evde kaldığınız zamanlar serin ortamlarda bulunarak klima veya vantilatör kullanabilirsiniz. Sıcak havalarda, ağır yemeklerden kaçınarak hafif ve serinletici yiyecekleri tercih etmek de faydalı olacaktır.

Bu sıcak günlerde enerji tüketiminin artabileceğini göz önünde bulundurun. Enerji verimliliğine dikkat edin. Gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak, hem bütçenize hem de çevreye katkı sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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