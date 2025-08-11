Kayseri 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 11 Ağustos Pazartesi günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 12°C seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzey yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 12 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 29°C, 13 Ağustos Çarşamba günü 31°C, 14 Ağustos Perşembe günü ise 33°C civarında olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli olacak.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önerilir. Güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda gölgede kalmak ve bol su içmek önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Rüzgarın hafif ve kuzey yönlerden esmesi, hava kalitesini olumsuz etkilemeyecek gibi görünüyor. Ancak, rüzgarın hızının zaman zaman artabileceği dikkate alınmalıdır. Açık alanlarda dikkatli olmak faydalı olacaktır.

Bu dönemde yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurarak hazırlık yapmaları önemlidir. Sıcak ve güneşli günlerin tadını çıkarırken sağlık ve güvenliği ön planda tutmak gereklidir.