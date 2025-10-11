Kayseri 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 11 Ekim 2025 Cumartesi günü açık ve güneşli bir gün olacaktır. Gündüz sıcaklığı 19°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 10°C olacaktır. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Nem oranı %74 civarında kalacak. Gün doğumu saati 06:43, gün batımı saati 18:06 olarak beklenmektedir.

Pazar günü, 12 Ekim 2025, hava koşulları değişecektir. Az bulutlu bir hava öngörülmektedir. Gündüz sıcaklık 16°C, gece sıcaklığı ise 6°C olacaktır. Daha serin bir hava hakim olacaktır. Nem oranı %87 seviyelerine yükselebilir. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor.

Hafta başında, 13 Ekim 2025 Pazartesi, hava daha sıcak olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 13°C, gece sıcaklıkları ise 5°C civarında seyredecektir. Salı günü, 14 Ekim 2025, hava güneşli ve parçalı bulutlu olacaktır. Gündüz sıcaklık 16°C, gece sıcaklık 3°C civarında olacaktır. Çarşamba günü, 15 Ekim 2025, parlak güneş altında sıcaklıklar gündüz 18°C, gece 5°C olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarında ani değişiklikler olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaşanabilir. Sabahları ve akşamları dışarı çıkarken mont veya ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde sabah saatlerinde sis oluşumu görülebilir. Bu durum trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken hızınızı düşürmeli, dikkatli olmalısınız.

Hafta ortasında hava sıcaklıkları artacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları daha etkili olacaktır. Güneşe çıkarken şapka takmayı unutmayın. Güneş koruyucu ürünler de kullanmalısınız. Hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak için güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir.