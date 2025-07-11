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Kayseri 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak.

Kayseri 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kayseri'de 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 36°C civarında, gece ise 20°C civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 13 km/saat olacak. Yağış ihtimali bulunmuyor.

Cumartesi günü hava sıcaklığının 38°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. Pazar günü sıcaklık 36°C civarında olacak. Pazartesi günü ise sıcaklıkların 35°C civarında olması bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum. Gün ortasında dışarıda kalmak zorundaysanız, bol su içmeye özen gösterin. Güneş ışığından korunmak için şapka veya koruyucu giysiler kullanın. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmamaya çalışın. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiğini unutmayın. Evde kaldığınızda serin ortamlarda bulunarak klima veya vantilatör kullanabilirsiniz. Ayrıca, ağır yemeklerden kaçınarak hafif ve serinletici yiyecekleri tercih etmek faydalı olacaktır.

Bu sıcak günlerde enerji tüketiminin artabileceğini göz önünde bulundurun. Enerji verimliliğine dikkat edin. Gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak, bütçenize ve çevreye katkı sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek seyretmesi bekleniyor. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri planlayanların ve hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda bol su içmek, güneş ışığından korunmak ve serin ortamlarda kalmak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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