Kayseri 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu aralıklı sağanak yağışlarla başlayacaktır. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalacaktır. Rüzgar batı ve kuzeybatı yönlerinden hafif şekilde esecektir. Ara sıra orta kuvvette rüzgar beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacaktır. 13 Ekim Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacaktır. Sıcaklıklar 6.6°C ile 18.1°C arasında değişecektir. 14 Ekim Salı gününde de güneşli bir hava olacaktır. Sıcaklık aralığı 5.3°C ile 18.1°C arasında olacaktır. 15 Ekim Çarşamba günü de hava güneşlidir. Sıcaklıklar 6°C ile 18.9°C arasında ölçülecektir.

Bu dönemde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak kalmak önemlidir. Aralıklı yağışlara karşı hazırlıklı olmak için şemsiye bulundurmanızda yarar vardır. Su geçirmez giysiler de işe yarayabilir. Rüzgar hafif ve orta kuvvette eseceğinden dikkatli olunması gereklidir. Açık alanlarda rüzgarın yönüne göre hareket edilmelidir.