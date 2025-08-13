Kayseri 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığın 32°C civarında, gece ise 13°C seviyelerinde olması beklenmektedir. Kuzeydoğu yönünden hafif bir rüzgar esecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 14 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 33°C, 15 Ağustos Cuma günü 32°C ve 16 Ağustos Cumartesi günü 30°C civarında olacaktır. Bu günlerde açık ve güneşli bir hava etkili olacak.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de oldukça önemlidir. Hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih etmek, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Dışarıda geçirilen süreyi sınırlamak ve serin ortamlarda vakit geçirmek, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Sıcak hava koşullarında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler daha dikkatli olmalıdır. Bu grupların aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebileceği unutulmamalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatlerinde dışarıda olmamak sağlık açısından daha güvenlidir.

Bu dönemde hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlamalarınızı buna göre yapmak önemlidir.