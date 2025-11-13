HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 13 Kasım 2025 tarihi itibarıyla hava durumu yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklık 12°C iken, gece 4°C'ye düşecek. Cuma günü sıcaklık 7°C, gece ise -2°C'ye kadar inebilir. Cumartesi sıcaklıklar 3°C'ye düşecek, gece 0°C olacak. Pazar günü ısınma beklense de gece -3°C seviyelerine gerileyecek. Yağmur dikkat gerektiriyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı. Uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak önem arz ediyor.

Kayseri 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Kayseri'de 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu yağışlı geçecektir. Gündüz en yüksek sıcaklık 12°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 4°C civarında seyredecektir. Cuma günü hava sıcaklıkları düşecektir. Gündüz sıcaklık 7°C'ye düşebilir. Gece sıcaklık -2°C'ye kadar inebilir. Yağmur geçişleri beklenmektedir.

Cumartesi günü sıcaklıklar daha da düşecektir. Gündüz sıcaklık 3°C olacak. Gece ise 0°C seviyelerine gerileyebilir. Yağmur ve çisenti şeklinde yağışlar gözlemlenecektir. Pazar günü hava biraz daha ısınacaktır. Gündüz sıcaklık 8°C civarında olacak. Gece sıcaklığı -3°C civarında seyredecektir. Yağışların devam etmesi beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşulları soğuk ve yağışlı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacaktır. Gün içinde yağışların devam edeceği dikkate alınmalı. Vatandaşların uygun giyinmeleri önemlidir. Yağışlara karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Araç sürücülerinin yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeleri faydalı olacaktır.

Gerekli önlemleri almak yol güvenliği açısından kritik öneme sahiptir. Bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirmek de önemlidir. Dengeli ve düzenli beslenmeye özen gösterilmelidir. Yeterli uyumak ve stresten uzak durmak faydalı olacaktır. Hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için plan yaparken, hava durumuna dikkat edilmelidir. Gerekirse iptaller yapmak da akıllıca olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zabıta bile şaşkına döndü! Mide bulandıran manzaraZabıta bile şaşkına döndü! Mide bulandıran manzara
Çatalca’da depoya kaçak etil alkol baskını: 9 gözaltıÇatalca’da depoya kaçak etil alkol baskını: 9 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.