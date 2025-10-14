HABER

Kayseri 14 Ekim Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli geçecek. 14 Ekim'de gündüz sıcaklığı 16°C, gece 3°C olacak. 15 Ekim'de 19°C, 16 Ekim'de 21°C ve 17 Ekim'de 22°C sıcaklıklar bekleniyor. Ani hava değişiklikleri söz konusu değil. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarıda dikkatli olmalı, güneş kremi ve şapka kullanmalısınız. Güncel hava raporlarını takip etmek ise önemli.

Ufuk Dağ

Kayseri'de 14 Ekim 2025 Salı günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 3°C civarında seyredecek. Nem oranı %38 ile %64 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 km/saat ile 8 km/saat arasında beklenecek.

15 Ekim Çarşamba günü hava az bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 19°C olacak. Gece sıcaklığı ise 5°C civarında kalacak. 16 Ekim Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı ise 7°C olacak. 17 Ekim Cuma günü yine hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C ve gece sıcaklığı 8°C civarında gerçekleşecek.

Bu dönemde ani hava değişiklikleri beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza mont veya ceket almalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde sis meydana gelebilir. Bu durum trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken hızınızı düşürmeli, dikkatli olmalısınız. Hafta ortasında sıcaklıklar artacak. Güneşe çıkarken şapka takmayı unutmayın. Güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmelisiniz.

