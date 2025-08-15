HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Kayseri 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kayseri'de 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35°C civarında seyredecek. Gece sıcaklık ise 19°C'ye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 13-17 km hızla esecek.

Hafta sonu hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 34°C, 17 Ağustos Pazar günü ise 35°C olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklar 30°C'nin üzerinde olacak. Geceleri ise sıcaklık 16-17°C civarında kalacak. Rüzgar hızı 13-14 km/saat arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için dikkatli olunması önemlidir.

Sıcak hava koşullarında riskler artmaktadır. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için bu durum daha tehlikeli. Bu grupların mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunmaları ve yeterli sıvı almaları önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Sıcak hava koşullarında serin ortamlar oluşturmak gereklidir. Evlerde ve iş yerlerinde perdelerin kapatılması ve fanların kullanılması faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların neden olduğu su kaybını telafi etmek için bol su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak da önerilir.

Aşırı sıcakların yol açabileceği yangın riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Özellikle ormanlık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Bu önlemler, hem kişisel sağlığı korumaya yardımcı olacak hem de çevre güvenliğini sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya’da kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralıMalatya’da kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa ettiÇerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Naci Görür, 'İstediğiniz kadar dua edin' diyerek uyardı! İstanbul'un en riskli yerini açıkladı

Naci Görür, 'İstediğiniz kadar dua edin' diyerek uyardı! İstanbul'un en riskli yerini açıkladı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.