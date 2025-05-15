Kayseri 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, az bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklık, 19°C ile 6°C arasında değişecek. Bu, şehrin Mayıs ayı için tipik bir hava koşuludur.

16 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıklarının biraz daha artması bekleniyor. Gündüz 19°C, gece ise 7°C civarında olacak. Bu artış, yaz mevsiminin yaklaştığını gösteriyor. 17 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıkların 20°C'ye ulaşması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak. 18 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının 22°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları yine 10°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışınlarının etkisiyle UV seviyeleri artabilir. Güneş koruyucu kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak stabil ve ılıman kalması bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve günlük aktiviteler için elverişli bir ortam sunuyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak da önemlidir.