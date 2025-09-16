HABER

Kayseri 16 Eylül Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Hazar Gönüllü

Kayseri'de 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 10°C seviyelerinde seyredecek. Bu sıcaklıklar, Eylül ayı için tipik değerlerdir. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunar.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 17 Eylül Çarşamba günü sıcaklıklar 28°C ile 12°C arasında değişecek. 18 Eylül Perşembe günü 23°C ile 6°C arasında seyredecek. 19 Eylül Cuma günü sıcaklıklar 16°C ile 7°C, 20 Eylül Cumartesi günü ise 18°C ile 7°C arasında olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Yağış ihtimali ise düşük seviyelerde kalacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları daha dik açıyla geliyor. Bu nedenle, cilt koruması için güneş kremi kullanmak ve koruyucu giysiler tercih etmek faydalıdır. Bol su tüketimi de vücudun susuz kalmasını önlemek açısından önemlidir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerektiğinde uygun önlemleri almak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

