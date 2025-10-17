HABER

Kayseri 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 17 Ekim Cuma güneşli bir hava ile başlayacak, gündüz sıcaklık 20°C civarında seyredecek. 18 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 21°C'ye yükselecek. 19 Ekim Pazar'da ise 18°C'ye inecek. 20 Ekim Pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Bu dönemde hava koşulları ılıman kalacak. Akşamları kalın giysiler öneriliyor. Açık hava etkinlikleri için plan yaparken yağış ihtimali dikkate alınmalıdır.

Hazar Gönüllü

Kayseri'de 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarında. Gece ise sıcaklık 6°C civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük. Hava ılıman ve rahatlatıcı olacak.

18 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 21°C'ye yükselecek. 19 Ekim Pazar günü sıcaklık 18°C civarında seyredecek. 20 Ekim Pazartesi günü ise sıcaklıklar 17°C civarına düşebilir. Bu günde yer yer sağanaklar olası.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman kalacak. Gündüz hafif bir ceket ya da uzun kollu bir üst giyilebilir. Akşamları daha kalın bir mont veya kaban tercih edilmelidir. 20 Ekim Pazartesi günü beklenen sağanaklar dolayısıyla şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir.

Kat kat giyinmek vücut ısısını dengede tutar. Gerekirse katları çıkarıp giymek önemlidir. Hava koşullarına göre plan yaparken 20 Ekim Pazartesi için yağış ihtimalini düşünmelisiniz. Açık hava etkinliklerinizi bu doğrultuda planlayabilirsiniz. Genel olarak Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava koşulları keyifli olacak gibi görünüyor.

