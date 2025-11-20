HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 20 Kasım Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 20 Kasım 2025 tarihinde hava durumu genel olarak bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 12°C, gece ise 1°C civarında seyredecek. 21-23 Kasım günlerinde sıcaklıklar 12-15°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 1-11°C civarında olacak. Açık alanlarda rüzgar ve yağışa karşı dikkatli olunması gerekiyor. Uygun giyinmek, serin havalarda vücut ısısını korumak için önemlidir. İşte detaylar...

Kayseri 20 Kasım Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 12°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 1°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı ortalama 11 km/saat olacak. Nem oranı %71 civarında bulunacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 21 Kasım Cuma günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 12°C, gece ise 3°C civarında gerçekleşecek. 22 Kasım Cumartesi günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gün sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı ise 11°C civarında olacak. 23 Kasım Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu günde gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı 10°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüz 12-15°C, gece ise 1-11°C arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı. Sürüşlerde hız limitlerine uyulmalıdır. Rüzgar hızı 11 km/saat civarında olacak. Hafif rüzgar kabul edilir ama açık alanlarda etkisi daha belirgin olabilir. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun önlemler alınmalıdır.

Kayseri'de 20 Kasım 2025 ve sonraki günlerde hava koşulları genellikle serin ve bulutlu olacak. Bu dönemde hava şartlarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak açısından da gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldüAlanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
Eskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıpEskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıp

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.