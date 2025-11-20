Kayseri 20 Kasım Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 12°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 1°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı ortalama 11 km/saat olacak. Nem oranı %71 civarında bulunacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 21 Kasım Cuma günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 12°C, gece ise 3°C civarında gerçekleşecek. 22 Kasım Cumartesi günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gün sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı ise 11°C civarında olacak. 23 Kasım Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu günde gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı 10°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüz 12-15°C, gece ise 1-11°C arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı. Sürüşlerde hız limitlerine uyulmalıdır. Rüzgar hızı 11 km/saat civarında olacak. Hafif rüzgar kabul edilir ama açık alanlarda etkisi daha belirgin olabilir. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun önlemler alınmalıdır.

Kayseri'de 20 Kasım 2025 ve sonraki günlerde hava koşulları genellikle serin ve bulutlu olacak. Bu dönemde hava şartlarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak açısından da gereklidir.