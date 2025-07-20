Kayseri 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece ise 17°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Nem oranı ise %32 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 21 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıkların 34°C'ye kadar yükselebileceği, 22 Temmuz Salı günü de 36°C'ye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu günlerde yağış ihtimali düşük. Hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi ciltte olumsuz etkilere neden olabilir. Bu nedenle, açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine almak, güneşten korunmak ve bol su tüketmek faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle araçların iç sıcaklıkları hızla artabilir. Uzun süre araçlarda kalmaktan kaçınılmalıdır.

Sıcak hava şartları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu grupların serin ve gölgeli alanlarda geçirmeleri önemlidir. Evlerde klima veya vantilatör kullanarak ortam serin tutulmalıdır. Böylece sıcak çarpması riski azaltılabilir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlamalar için en iyi yol olacaktır.