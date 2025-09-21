HABER

Kayseri 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 21 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu.

Gündüz sıcaklığı 19°C civarında, gece ise 5°C seviyelerinde gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının ılıman ve güneşli olması bekleniyor. 22 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 23°C'ye çıkacak. 23 Eylül Salı günü ise 26°C'ye ulaşması öngörülüyor. Hafta ortasında sıcaklıkların 28°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Gündüz sıcaklıkları artacağından, güneşe maruz kalma süresi uzayabilir. Açık hava aktivitelerinde şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanılması önemlidir. Bol su tüketimi de vücudun susuz kalmasını önleyecektir.

Gece saatlerinde sıcaklıkların 5°C ile 10°C arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Akşamları hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklardaki düşüşlere dikkat edilmesi sağlığın korunması açısından önem taşır.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneşten korunma ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Böylece konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirebilirsiniz.

