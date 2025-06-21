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Kayseri 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Kayseri 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kayseri'de 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında, gece ise 11°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 2 metre hızla esecek. Nem oranı %31 civarında olacak ve yağış beklenmiyor.

22 Haziran Pazar günü hava sıcaklıklarının 27°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. 23 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 28°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli geçecek.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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