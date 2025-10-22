HABER

Kayseri 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 22 Ekim 2025 tarihinden itibaren hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 17°C civarlarında ölçülürken, gece sıcaklıkları 8°C'ye kadar düşecek. Rüzgar kuzeyden hafif esecek ve nem oranı %60 seviyesinde kalacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 18-20°C arasında seyrederken, açık hava etkinlikleri için hava şartlarına uygun giyinmek büyük önem taşıyacak.

Kayseri'de 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle bulutlu olacak. Ara sıra güneşli günler de görülecek. Gündüz sıcaklığı 17°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 8°C seviyelerine düşecek. Nem oranı yaklaşık %60 seviyesinde kalacak. Rüzgar kuzeyden hafif esmesi bekleniyor. Gün doğumu saati 06:55, gün batımı saati 17:51 olarak belirlendi.

23 Ekim Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. 24 Ekim Cuma günü kısmen güneşli bir hava görülecek. 25 Ekim Cumartesi tamamen güneşli geçeceği öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklar 18-20°C arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 7-8°C civarlarında olacak.

Bu dönem içinde hava sabah ve akşam saatlerinde serin hissedilecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse bir ceket veya hırka bulundurulmalıdır. Gündüz saatlerinde ise daha hafif kıyafetler tercih edilebilir. Hafif esen rüzgar, açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Plan yaparken rüzgarın yönü ve hızı dikkate alınmalıdır.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava, mevsim normallerine uygun olarak serin ve zaman zaman güneşli geçecektir. Hava şartlarına uygun giyinmek, önemli bir konudur. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumu dikkate alınmalıdır. Bu, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

