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Kayseri 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 23 Haziran 2025 Pazartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor.

Kayseri 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de 23 Haziran 2025 Pazartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece ise 10°C civarında olacak. Önümüzdeki günler için benzer hava koşulları öngörülüyor. 24 Haziran Salı günü sıcaklık 27°C, 25 Haziran Çarşamba günü 29°C ve 26 Haziran Perşembe günü 30°C'ye kadar yükselebilir.

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte, öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu durum, ultraviyole (UV) ışınlarının etkisini artırabilir. Cilt sağlığı açısından bu risk oluşturabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürün kullanması önemlidir. Ayrıca, şapka ve koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.

Sıcaklıkların artması su kaybını hızlandırabilir. Gün boyunca yeterli su tüketmek vücut dengesini korumak açısından faydalı olacaktır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir.

Açık hava etkinlikleri sırasında aşırı sıcakların etkisini azaltmak için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu giysiler, güneş ışınlarının yansımasını azaltarak vücut ısısını dengelemeye yardımcı olabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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