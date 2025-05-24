Kayseri 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 9°C civarında bekleniyor. Nem oranı %58, rüzgar hızı güneyden 15 km/saat olarak tahmin ediliyor.

25 Mayıs Pazar günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı yine 22°C, gece sıcaklığı 9°C civarında seyredecek. 26 Mayıs Pazartesi günü hava yeniden yağmurlu. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 9°C olarak öngörülüyor. 27 Mayıs Salı günü hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 10°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde Kayseri'de hava sıcaklıkları genellikle 22°C civarında olacak. Yağışlı günler de olacak. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Gündüzleri sıcaklık 22°C civarında olacağı için hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 9-10°C civarında olacak. Akşamları serin olabileceği için yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanızda fayda var.

Rüzgar hızlarının güneyden 13-15 km/saat arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu hızdaki rüzgarlar genellikle rahatsız edici olmayacaktır. Ancak rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisiyle savrulabilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.

Nem oranı %54-58 arasında değişecek. Bu durum, hava koşullarının nemli olacağını gösteriyor. Özellikle astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için rahatsızlık verebilir. Bu tür rahatsızlığı olanların hava koşullarını göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri alması ve doktorlarına danışması önerilir.

Kayseri'de 24-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağışlı günler de bulunacaktır. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek önemli. Uygun kıyafet ve ekipmanlarla hazırlıklı olmak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.