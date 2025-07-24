Kayseri 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 24 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, parlak güneş ışığı eşliğinde geçecek. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında olacak. Cuma günü sıcaklık biraz daha düşecek. Gündüz 30°C, gece 13°C seviyelerine inmesi öngörülüyor. Cumartesi günü sıcaklık tekrar artacak. Gündüz 31°C, gece 14°C olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü ise sıcaklık daha da yükselecek. Gündüz 34°C, gece 18°C seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Bu dönemde Kayseri'de genellikle açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Temmuz ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında seyrediyor. Yağış miktarı genellikle düşük. Nem oranı %38 civarındadır.

Sıcak hava koşulları nedeniyle, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla geliyor. Bu durum cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkmadan önce koruyucu kremler kullanmak, şapka gibi aksesuarlar takmak faydalıdır. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını engelleyecektir. Ayrıca, sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Mümkünse serin ortamlarda bulunmak sağlığınız için gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Gerekli önlemleri alarak, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.