Kayseri 25 Eylül Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 8°C civarında seyredecek. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğudan esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar güney yönünden hafif esecek. Nem oranı sabah %60, gündüz %29, akşam %55, gece %82 olacak.

26 Eylül Cuma günü hava açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 6°C civarında seyredecek. 27 Eylül Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları 7°C civarında olacak. 28 Eylül Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları 11°C olacak. 29 Eylül Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava görülecek. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları 10°C civarında olacak. 30 Eylül Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları ise 4°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanmak için uygun bir dönemdir. Sabah ve akşam sıcaklıkları düşecektir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından faydalıdır. Şapka takmak da önerilmektedir. Hafif yağmur beklenen 30 Eylül günü için dışarı çıkarken şemsiye almak yerinde olacaktır. Su geçirmez giysiler de olası ıslanmaları önleyecektir.