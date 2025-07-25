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Kayseri 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 25 Temmuz 2025 Cuma günü, en yüksek sıcaklığın 34°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Kayseri 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kayseri'de 25 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklık 34°C civarında, gece ise 15°C civarlarında olacaktır. Rüzgar hızı 10 km/saat civarındadır. Nem oranı %42 civarında kalacaktır.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşulları beklenmektedir. 26 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 35°C, 27 Temmuz Pazar günü 38°C, 28 Temmuz Pazartesi günü ise 40°C'ye kadar çıkması tahmin edilmektedir. Yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde daha belirginleşecektir.

Bu sıcak hava koşulları altında vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Bol su tüketmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Serin ortamlarda kalmaları tavsiye edilir.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir. Vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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