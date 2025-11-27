Kayseri 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava kısmen güneşli. Sıcaklık 12°C civarında olacak. Cuma günü hava açacak. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 12°C seviyesinde seyredecek. Cumartesi günü güneşli hava koşulları sürecek. Sıcaklık biraz daha artacak ve 12°C'ye ulaşacak. Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 6°C ile 1°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava genellikle ılıman ve güneşli olacak. Pazar günü hafif yağmur ihtimali mevcut.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Pazar günü için hafif yağmura karşı hazırlıklı olun. Şemsiye veya su geçirmeyen giysiler bulundurmak iyi bir fikir. Hava koşullarına göre plan yapma zamanı. Sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önlem almak önemlidir.