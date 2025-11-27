HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 27 Kasım 2025 tarihinde hava durumu genel olarak kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 12°C civarında yer alacak. Cuma günü gökyüzü açılırken, cumartesi günü de güneşli hava koşulları etkisini sürdürecek. Pazar günü ise hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 6°C ile 1°C arasında değişecek. Bu dönemde, uygun giyinmek ve alışveriş planlarını hava koşullarına göre düzenlemek oldukça önemli.

Kayseri 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kayseri'de 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava kısmen güneşli. Sıcaklık 12°C civarında olacak. Cuma günü hava açacak. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 12°C seviyesinde seyredecek. Cumartesi günü güneşli hava koşulları sürecek. Sıcaklık biraz daha artacak ve 12°C'ye ulaşacak. Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 6°C ile 1°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava genellikle ılıman ve güneşli olacak. Pazar günü hafif yağmur ihtimali mevcut.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Pazar günü için hafif yağmura karşı hazırlıklı olun. Şemsiye veya su geçirmeyen giysiler bulundurmak iyi bir fikir. Hava koşullarına göre plan yapma zamanı. Sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önlem almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
OpenAI’den ChatGPT intihar davasına yanıt: ‘Nedeni yanlış kullanım’OpenAI’den ChatGPT intihar davasına yanıt: ‘Nedeni yanlış kullanım’
ABD'den saldırı sonrası yeni hamle! Tüm başvuruları askıya aldıABD'den saldırı sonrası yeni hamle! Tüm başvuruları askıya aldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.