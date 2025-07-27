HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 27 Temmuz 2025 Pazar günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Kayseri 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kayseri'de, 27 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacaktır. Gündüz sıcaklıklar 38°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklıklar 16°C civarında seyreder. Rüzgar kuzey yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı %39 civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 28 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 38°C'ye ulaşacaktır. 29 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 40°C'ye kadar yükselebilir. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için ultraviyole (UV) ışınlarının yoğun olacağı unutulmamalıdır.

Bu sıcak hava koşullarında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha dikkatli olmalıdır. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içilmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Ayrıca, güneşin en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında gölgede kalınması veya kapalı alanlarda vakit geçirilmesi önerilir. Sıcak hava, orman yangınları riskini artırır. Bu nedenle ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayburt’ta artan sıcaklarla beraber güneş çarpması tehlikesi de büyüyorBayburt’ta artan sıcaklarla beraber güneş çarpması tehlikesi de büyüyor
Yaylada bitkin halde bulunan dağ keçisi, bakıma alındıYaylada bitkin halde bulunan dağ keçisi, bakıma alındı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya basınında haber oldu! Gören şaştı kaldı, gerçeği sonra anladı

Dünya basınında haber oldu! Gören şaştı kaldı, gerçeği sonra anladı

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı

4 milyon TL krizi sonrası başrol aranıyordu! Şaşırtan karar

4 milyon TL krizi sonrası başrol aranıyordu! Şaşırtan karar

Bakanlık açıkladı! Tüm zamanların sıcaklık rekoru o ilçede kırıldı

Bakanlık açıkladı! Tüm zamanların sıcaklık rekoru o ilçede kırıldı

480 haneli 3 mahallede 1765 tahliye!

480 haneli 3 mahallede 1765 tahliye!

AK Parti ve MHP grubu CHP'li Belediye Başkanını ağlattı

AK Parti ve MHP grubu CHP'li Belediye Başkanını ağlattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.