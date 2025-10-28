HABER

Kayseri 28 Ekim Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 28 Ekim 2025 tarihinde parçalı bulutlu, hafif yağışlı bir hava durumu bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22°C seviyelerine ulaşacakken, akşam saatlerinde 10°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. 29 Ekim Çarşamba günü hava serinleyecek. Yeni günün gündüz sıcaklıklarının 14°C, gece ise 1°C civarında olması öngörülüyor. Değişen hava koşullarına karşı kat kat giyinmek ve şemsiye taşımak faydalı olacaktır.

Kayseri'de 28 Ekim 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkların 22°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 10°C'ye düşecek. Nem oranı %47 civarında. Rüzgar hızı 4.6 km/saat olarak tahmin ediliyor.

29 Ekim Çarşamba günü hava daha serin olacak. Hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14°C, gece ise 1°C civarında olacak. Perşembe günü hava açacak. Sıcaklıklar 16°C ile 1°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor. Kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmanız faydalı olur. Hafif yağmur beklentisi nedeniyle şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmalısınız. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Gün içinde güneşli saatlerde güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmemelisiniz. Bu, cildinizi korumanıza destek olur.

hava durumu Kayseri
