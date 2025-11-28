Kayseri 28 Kasım Cuma hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

28 Kasım 2025 Cuma günü Kayseri'de hava durumu soğuk ve kapalı olacak. Gündüz sıcaklıkları 11°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 1°C'ye kadar düşecek. Nem oranı %88 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4.7 km/saat civarında bekleniyor. Gün doğumu saati 07:33'tür. Gün batımı ise 17:17 olarak hesaplanmıştır.

29 Kasım Cumartesi günü hava, kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 11°C civarında seyredecek. 30 Kasım Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 1°C arasında değişecek. 1 Aralık Pazartesi günü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıkların 6°C'ye kadar düşmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşularındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmalısınız. Kaygan zeminlere dikkat etmek gerekir. Sıcaklıklar düştüğünde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde uygun koruyucu giysiler tercih edilmeli. Bu şekilde vücut ısısını korumak mümkün olacaktır. Ayrıca, hava koşullarına bağlı ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Seyahat planlarını yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak da faydalı olacaktır.