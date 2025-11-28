HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 28 Kasım Cuma hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 28 Kasım 2025 Cuma günü soğuk ve kapalı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11°C, gece ise 1°C olacak. Nem oranı %88, rüzgar saatte 4.7 km olarak tahmin ediliyor. 29 Kasım Cumartesi kısmen güneşli, sıcaklık yine 11°C civarında kalacak. Hava koşullarına göre hazırlıklı olmak ve seyahat planlarını kontrol etmek önemlidir.

Kayseri 28 Kasım Cuma hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

28 Kasım 2025 Cuma günü Kayseri'de hava durumu soğuk ve kapalı olacak. Gündüz sıcaklıkları 11°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 1°C'ye kadar düşecek. Nem oranı %88 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4.7 km/saat civarında bekleniyor. Gün doğumu saati 07:33'tür. Gün batımı ise 17:17 olarak hesaplanmıştır.

29 Kasım Cumartesi günü hava, kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 11°C civarında seyredecek. 30 Kasım Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 1°C arasında değişecek. 1 Aralık Pazartesi günü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıkların 6°C'ye kadar düşmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşularındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmalısınız. Kaygan zeminlere dikkat etmek gerekir. Sıcaklıklar düştüğünde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde uygun koruyucu giysiler tercih edilmeli. Bu şekilde vücut ısısını korumak mümkün olacaktır. Ayrıca, hava koşullarına bağlı ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Seyahat planlarını yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak da faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Papa 14'üncü Leo İstanbul'daPapa 14'üncü Leo İstanbul'da
621 hakim ve savcının ataması yapıldı! 621 hakim ve savcının ataması yapıldı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

60 yıllık fabrika kapanıyor! İşçilerin akıbeti belirsiz

60 yıllık fabrika kapanıyor! İşçilerin akıbeti belirsiz

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.