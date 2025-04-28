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Kayseri 28 Nisan Pazartesi hava urumu: Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 28 Nisan Pazartesi hava durumu tahminleri belli oldu. Bugün Kayseri'de hava durumu sabah saatlerinde 5°C civarında olacak, sonrasında ise 16°C'ye yükselecek.

Kayseri 28 Nisan Pazartesi hava urumu: Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Kayseri'de 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 5°C civarında olacak. Hava çok bulutlu görünüyor. Gün boyunca sıcaklık 16°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde ise 3°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu dönemde yerel olarak hafif yağmurların görülmesi olasıdır.

29 Nisan Salı günü yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığının 16°C civarında olması öngörülüyor. 30 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 19°C'ye yükselecek. Bu tarihte bulutluluk artacak. 1 Mayıs Perşembe günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Hava sıcaklığının 18°C civarında olması tahmin ediliyor. 2 Mayıs Cuma günü, sıcaklık 18°C civarında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 3 Mayıs Cumartesi günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Hava sıcaklığının 14°C civarında olması öngörülüyor. 4 Mayıs Pazar günü yerel sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığının 18°C civarında olacağı tahmin ediliyor.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmak önemli. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırmak iyi bir seçenek olabilir. Uygun yağmurluk ve şemsiye gibi hazırlıklar yaparak dışarı çıkmak da önemlidir. Sıcaklıkların düştüğü akşam saatlerinde, kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız gerekmektedir. Gök gürültülü sağanak yağışların olduğu günlerde açık alanlardan uzak durarak güvenliğinizi sağlamalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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