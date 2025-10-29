Kayseri 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü, Kayseri'de hava koşulları değişken olacak. Şehrin merkezinde hafif yağmur bekleniyor. Bazı bölgelerde az bulutlu ve ılıman bir hava hakim. Gündüz sıcaklık 16-18°C arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10-12°C civarında olacak. Nem oranı %50-60 seviyelerinde. Rüzgar hızı 7-14 km/saat arasında değişiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda belirgin bir iyileşme bekleniyor. 30 Ekim Perşembe günü, Kayseri'de az bulutlu ve ılıman hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 17-18°C olacak. Gece sıcaklığı ise 11°C civarında kalacak. 31 Ekim Cuma günü, hava daha da ısınacak ve 19°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 7°C civarında olacak. 1 Kasım Cumartesi günü, hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 6°C olacak.

Bu dönemde sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde hissedilen serinlik nedeniyle kalın giysiler tercih edilebilir. Özellikle sabah saatlerinde hafif yağmurlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde daha hafif kıyafetler tercih edilebilir. Ani hava değişimlerine karşı yanınızda bir ceket bulundurmanızda yarar var. Rüzgarlı günlerde, açık alanlarda vakit geçirirken rüzgarın etkisini azaltacak giysiler seçmek önemlidir. Başınızı korumak da gereklidir. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamakta fayda var. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınıza yardımcı olacaktır.