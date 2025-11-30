Kayseri 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 30 Kasım 2025 Pazar günü, hava hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık 3°C ile 8°C arasında değişecek. Nem oranı %78 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 5.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:37. Gün batımı ise 17:17 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. 1 Aralık Pazartesi günü, yer yer sağanak yağmurlar etkili olacak. Sıcaklık 1°C ile 5°C arasında seyredecek. 2 Aralık Salı günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 3°C ile 7°C arasında değişecek. 3 Aralık Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 0°C ile 8°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük ve yağışlı olacak. Vatandaşların uygun giyinmeleri önemlidir. Islanmamaya özen göstermelidirler. Hava koşullarına uygun planlar yapmaları gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Sürücüler yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmelidir. Gerekli önlemleri almak, olası kazaların önüne geçecektir.