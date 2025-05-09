Kayseri 9 Mayıs Cuma hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 9 Mayıs 2025 Cuma günü havanın bulutlu ve güneşli olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 8°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayı için tipik değerlere işaret eder. Kayseri'de Mayıs ayında gündüz sıcaklıkları genellikle 19°C ile 24°C arasında değişir. Gece sıcaklıkları ise 4°C ile 9°C arasında seyreder.

Hafta sonu, 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde hava koşullarında değişiklikler olacağı öngörülüyor. 10 Mayıs Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 25°C'ye kadar yükselebilir. 11 Mayıs Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi muhtemeldir. Bu durum, sıcaklıkların 19°C civarına düşmesine neden olacaktır. 12 Mayıs Pazartesi günü de sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşır. Hafta sonu ve Pazartesi günleri yüksek yağış ihtimali bulunduğundan, planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına bağlı olarak, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli kontrol etmeleri önerilir. Gerekli durumlarda planlarını esnek tutmaları gerekir. Ani yağışlara karşı uygun kıyafet ve ekipman bulundurmak, olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.