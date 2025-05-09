HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 9 Mayıs Cuma hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 9 Mayıs Cuma hava durumu tahminleri belli oldu. Kayseri'de hava durumu bulutlu ve güneşli olacak.

Kayseri 9 Mayıs Cuma hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de 9 Mayıs 2025 Cuma günü havanın bulutlu ve güneşli olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 8°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayı için tipik değerlere işaret eder. Kayseri'de Mayıs ayında gündüz sıcaklıkları genellikle 19°C ile 24°C arasında değişir. Gece sıcaklıkları ise 4°C ile 9°C arasında seyreder.

Hafta sonu, 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde hava koşullarında değişiklikler olacağı öngörülüyor. 10 Mayıs Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 25°C'ye kadar yükselebilir. 11 Mayıs Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi muhtemeldir. Bu durum, sıcaklıkların 19°C civarına düşmesine neden olacaktır. 12 Mayıs Pazartesi günü de sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşır. Hafta sonu ve Pazartesi günleri yüksek yağış ihtimali bulunduğundan, planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına bağlı olarak, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli kontrol etmeleri önerilir. Gerekli durumlarda planlarını esnek tutmaları gerekir. Ani yağışlara karşı uygun kıyafet ve ekipman bulundurmak, olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lise kantini kan gölüne döndü: Kız kardeşleri okulda öldürdü! Giresun’da korkunç sabahLise kantini kan gölüne döndü: Kız kardeşleri okulda öldürdü! Giresun’da korkunç sabah
Maydonoz Döner'e operasyon! F serili dolar ele geçirildiMaydonoz Döner'e operasyon! F serili dolar ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osimhen için Fenerbahçe iddiası: "Ali Koç istiyor, para hazır"

Osimhen için Fenerbahçe iddiası: "Ali Koç istiyor, para hazır"

Espressolab atağa geçti: Boykot çağrısı yapanlara karşı hamle

Espressolab atağa geçti: Boykot çağrısı yapanlara karşı hamle

Terör örgütü PKK iddiasını "Bu kez başardık" diyerek duyurdu

Terör örgütü PKK iddiasını "Bu kez başardık" diyerek duyurdu

Erbakan canlı yayında parti adı verip yeni ittifaka dikkat çekti

Erbakan canlı yayında parti adı verip yeni ittifaka dikkat çekti

BYD 2026 yılında o şehirde üretime başlayacak!

BYD 2026 yılında o şehirde üretime başlayacak!

2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç

2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.