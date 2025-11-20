Kayseri’de 73 vatandaş uyuşturucu konusunda bilgilendirdi
Kayseri’de polis ekipleri tarafından ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında düzenlenen faaliyette 73 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.
20.11.2025 17:44
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında Şehit Mustafa Şimşek Anaokulu’nda öğrenci velilerine yönelik toplam 73 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
