Kayseri’de 73 vatandaş uyuşturucu konusunda bilgilendirdi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında düzenlenen faaliyette 73 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında Şehit Mustafa Şimşek Anaokulu'nda öğrenci velilerine yönelik toplam 73 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

