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Kayseri’de 9 katlı binada yangın çıktı: 1’i çocuk 3 kişi mahsur kaldı

Kayseri’de 9 katlı binanın 3’üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıktığı evde bulunan 1’i çocuk 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kayseri’de 9 katlı binada yangın çıktı: 1’i çocuk 3 kişi mahsur kaldı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi 4341. Sokak üzerinde bulunan 9 katlı binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde bulunan 1’i çocuk 3 kişi, itfaiye merdiveniyle balondan alınıp kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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