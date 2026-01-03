Kayseri'de bıçaklı kavga! 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın son katında meydana gelen olayda, Ş.T. (51) ile Ali Kemal K. (52) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.T. bıçakla Ali Kemal K.'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahelede Ali Kemal K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ş.T. polis ekipleri tarafından binada yakalanırken, Ali Kemal K.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır