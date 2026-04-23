Kayseri'de bir kişi kendini asarak yaşamına son verdi

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nde bulunan 10 katlı binanın 5. katında yaşayan B.A.'dan (25) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kapıyı açtı. Ekipler ikamete girdiğinde B.A.'yı asılı halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından B.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır