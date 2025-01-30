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Kayseri'de eski sevgilisini katletti! "Öl lan namussuz deyip yerde tekme attı"

30.01.2025 19:52
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Kayseri'de 18 yaşındaki Edanur Çoban, eski sevgilisi tarafından katledilmişti. Ağırlaştırılmış hapis cezası verilen 22 yaşındaki Gökhan Çatbaş yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanık olarak dinlenen S.T., "Kız kaçıyordu. Arkasından ateş ediyordu. Kız yere düştü. Yerde yatarken de üzerine sıktı. En sonunda da kafasına ateş etti. Başında bekleyip 'Öl lan namussuz, sen bana bunu nasıl yaptın' diye bağırıp, küfür etti. Tekme bile attı" dedi.

Kayseri'de eski sevgilisini katletti! "Öl lan namussuz deyip yerde tekme attı"

Olay, 13 Eylül 2023'te saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş kaçtı. Edanur Çoban, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalanıp, tutuklandı. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazanan, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirtilen Edanur Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Gökhan Çatbaş hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 3 Eylül'de görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Gökhan Çatbaş ile Edanur Çoban'ın şikayetçi annesi Tuğba Çoban, babası Akın Çoban ve avukatları salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

Mahkeme heyeti sanık Gökhan Çatbaş’ı, ‘Tasarlayarak kadını kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı.

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USUL YÖNÜNDE EKSİKLİK

Sanık Çatbaş'ın avukatı karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası dosyada dinlenen tanıklardan birinin naip hakim (görevlendirilen hakim) ile dinlendiği, heyet halinde tanık ifadesinin alınması gerektiği bu yüzden de dosyada usul yönünde eksiklik olduğu gerekçesiyle bozma kararı vererek, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

YENİDEN YARGILANDI

Sanık Gökhan Çatbaş, istinafın bozma kararı vermesinin ardından yeniden Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Davada sanık Çatbaş ile ölen Edanur Çoban'ın şikayetçi babası Akın Çoban ile taraf avukatları hazır bulundu. Baba Çoban şikayetçi olduğunu belirterek, "Yüce Türk adaletine güveniyorum" dedi. İstinaf bozma ilamında bahsi geçen tanık ise bu kez heyet huzurunda dinlendi.

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"ÖL LAN NAMUSSUZ DEYİP TEKME ATTI"

Olayın meydana geldiği bölgede oturduğunu anlatan tanık S.T., "Tüfek sesini duyunca balkona çıktım. Kız kaçıyordu. Sanıkta arkasından ateş ediyordu. Kız yere düştü. Yerde yatarken de üzerine sıktı. En sonunda da kafasına ateş etti. Kafasında bekleyip 'Öl lan namussuz, sen bana bunu nasıl yaptın' diye bağırıp, küfür etti. Tekme bile attı. Fişeği yere düşürmüştü. Yerden fişeği alıp kafasına doğru ateş etti. Komşular da bana 'Gir içeri karışma' dediler. Sonra balkonda bağırdım. Aşağı indiğimde kaçarak gitmişti. Kızın yanına geldiğimde can çekişiyordu" diye konuştu.

Tanık ifadeleri sonrası savunma yapan sanık Gökhan Çatbaş ise "Asla 'Öl lan' demedim. Tekme atmadım" dedi. Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Çatbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Kayseri
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