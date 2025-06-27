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Kayseri'de FETÖ operasyonu! Askeri mahrem sorumlusu yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde 'Askeri Mahrem Sorumlusu' olarak faaliyet yürüten şahıs yakalandı.

Kayseri'de FETÖ operasyonu! Askeri mahrem sorumlusu yakalandı

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde 'Askeri Mahrem Sorumlusu' olarak faaliyet yürüten S.E. (40) saklandığı adreste ekiplerce yakalandı. S.E. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö Kayseri
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