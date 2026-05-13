Kayseri'de gökten çamur yağdı

Yağışın ardından gelen araçların kirlerini çıkarmak için 4 sefer yıkadıklarını dile getiren oto yıkamacı Ahmet Biner, "Dün akşamdan beri oldukça yoğun çamur yağdı. Araçlarımız bayağı kirlendi. Araçlarımızı ilk günkü gibi tertemiz yapıp müşterilerimize teslim ediyoruz. Çamur yağmasından dolayı araçlar çok kirlendi ve yıkamacılara olan talep arttı. Yıkama fiyatlarımız 600 ila 700 TL arasında. Vatandaşlarımız bu fiyatları yüksek görüyor ama artan maliyetlerden, kiradan ve personelden dolayı bunu yapmak zorundayız" dedi.

Biner, "Bu Allah’tan gelen bir şey ama bize bayağı faydası ve etkisi oldu, işimiz aşırı derece yoğunlaştı. Araçlarımızı temiz tutmamız için en az 15 günde bir yıkatmamız gerekli. Araçlar kiri emiyor ve zamanla bu kir yüzünden araçların üzerinde güneş yanığı oluşuyor. Bir aracı 4 sefer yıkadık, yıkıyoruz arkasına çamur yağıyor, yıkıyoruz çamur yağıyor" ifadelerini kullandı.



