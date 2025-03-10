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Kayseri'de gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi

10.03.2025 12:03
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; gümrük kaçağı olduğu tespit edilen otomobil ele geçirildi.

Kayseri'de gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Mart tarihleri arasında kaçakçılığın önlenmesi kapsamında çalışmalar yürüttü. 7 farklı operasyon düzenleyen ekipler, 1 adet gümrük kaçağı (change) otomobil, 44 adet kaçak cep telefonu, 177 adet emtia, 15 adet tarihi obje, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet av tüfeği kartuşu ve 100 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, aranan şahıslar kapsamında ise 25 şahıs yakalandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri gümrük
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