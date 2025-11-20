HABER

Kayseri'de hareketli dakikalar! Trafik polisi bile şaşırdı: "Mertcan bu ne Mertcan"

Kayseri'de 3.15 promilli alkollü olduğu tespit edilen sürücünün yaptıkları görenleri şaşkına çevirdi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün polis çevirmesindeki rahat tavırları ise görenleri adeta çileden çıkardı. Ehliyetine 2044 yılına kadar el konulan alkollü sürücünün o anlar kameraya böyle yansıdı. Alkolmetreye üfledikten sonra promilinin 3.15 çıkması üzerine trafik polisi şahsa, 'Mertcan bu ne ya' dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivas Bulvarı’nda uygulama yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

'DUR' İHTARINA UYMADI: YAYA OLARAK KAÇTI

Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan M.Ç. kaçtı. Melikgazi ilçesinde bağlı Kılıçaslan Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde ekipler tarafından kıstırılan M.Ç. araçtan inerek, yaya olarak kaçmaya devam etti.

Ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında M.Ç. Kızılırmak Caddesi üzerinde yakalandı.

3.15 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

M.Ç. araç başında yapılan alkol testinde 3.15 promil alkollü çıkarken daha önceden de birçok kez alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine 2039 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

2044 YILINDA EHLİYETİNE KAVUŞACAK

Son yapılan işlemle birlikte alkollü sürücünün ehliyetini geri alma süresi 2044 yılına kadar çıkarken, ‘ters yönde araç kullanma’, ‘dur ihtarına uymama’, ‘alkollü araç kullanma’, ‘makas atma’, ‘ehliyetsiz araç kullanma’ ve ‘kavşağa girerken yavaşlamama’ suçlarından toplamda 96 bin 176 TL idari para cezası yazıldı.

M.Ç. hakkında ‘trafiği tehlikeye sokma’ suçundan işlem başlatılarak, karakola götürüldü.

RAHAT TAVIRLARI ÇİLEDEN ÇIKARTTI

Trafik kurallarını hiçe sayan M.Ç.’nin rahat tavırları pes dedirtti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

