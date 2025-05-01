HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri'de hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Kayseri, 1 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Kayseri'de bugün hava sağanak yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Kayseri'de hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…
Sedef Karatay

Kayseri'de, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte olacak. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık ise 6°C bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir hava koşuludur.

2 Mayıs Cuma günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 19°C ile 7°C arasında değişecek. 3 Mayıs Cumartesi günü, yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 16°C ile 4°C arasında bekleniyor. 4 Mayıs Pazar günü, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıkların 16°C ile 6°C arasında olması tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği, yağışların yoğun olacağı öngörülmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında su geçirmez giysiler ve şemsiyeler bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de olası olumsuzlukların önüne geçmek adına gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat: İstanbul'da bazı işlek noktalar kapatıldı! Dikkat: İstanbul'da bazı işlek noktalar kapatıldı!
İstanbul'da büyük yangın! Yan yana bulunan 6 restoran bir anda küle döndüİstanbul'da büyük yangın! Yan yana bulunan 6 restoran bir anda küle döndü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatından tepki: 'Böyle bir siyaseti istemiyoruz'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatından tepki: 'Böyle bir siyaseti istemiyoruz'

ABD 'cezasız kalmayacak' diyerek açık açık İran'a meydan okudu: 'Bizim seçeceğimiz zaman ve yerde...'

ABD 'cezasız kalmayacak' diyerek açık açık İran'a meydan okudu: 'Bizim seçeceğimiz zaman ve yerde...'

Acun Ilıcalı tehdidin ses kayıtlarını yayınladı: "Finale gelmesin" deyip...

Acun Ilıcalı tehdidin ses kayıtlarını yayınladı: "Finale gelmesin" deyip...

O uygulamada süre uzatıldı! Taşıt sahipleri için... İşte UTTS'de son tarih

O uygulamada süre uzatıldı! Taşıt sahipleri için... İşte UTTS'de son tarih

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar! "Erdoğan bugün baklayı ağzından çıkardı"

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar! "Erdoğan bugün baklayı ağzından çıkardı"

O aracın çakar hakkı iptal edildi

O aracın çakar hakkı iptal edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.