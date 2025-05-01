Kayseri'de hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Kayseri'de, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte olacak. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık ise 6°C bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir hava koşuludur.

2 Mayıs Cuma günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 19°C ile 7°C arasında değişecek. 3 Mayıs Cumartesi günü, yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 16°C ile 4°C arasında bekleniyor. 4 Mayıs Pazar günü, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıkların 16°C ile 6°C arasında olması tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği, yağışların yoğun olacağı öngörülmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında su geçirmez giysiler ve şemsiyeler bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de olası olumsuzlukların önüne geçmek adına gereklidir.